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Беларусь заявила, что международным рейсам "опасно" летать над Украиной

Среда, 2 июня 2021, 12:30
"Суспільне"

Беларусь намерена обратиться в Совет Международной организации гражданской авиации ICAO для "оценки правомерности решения" стран, прежде всего Украины, запретивших белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство, и в то же время заявила, что международным рейсам "опасно" летать над Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает государственное информагентство БЕЛТА, цитируя заявление Департамента авиации Министерства транспорта Беларуси.

"Беларусь намерена обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других стран, которые в одностороннем порядке, нарушая международные обязательства, установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства белорусским авиаперевозчикам - для рассмотрения обеспечения государствами-членами согласованности в мерах относительно идентичных случаев, а также юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины относительно белорусского гражданского самолета в 2016 году", - заявили в Департаменте.

В Департаменте считают, что решение Украины является нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также двустороннего соглашения от 1995 года.

Впрочем, уже во второй части заявления ведомство посоветовало международным авиалиниям избегать транзита над территорией Украины, намекнув, что это может быть опасно.

В заявлении упомянули случайно сбитый самолет авиакомпании "Сибирь" в 2001 году и гибель рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года, а также якобы угрозу применения силы к самолету "Белавиа" в 2016 году.

"Учитывая эти инциденты, есть сомнения в достаточном обеспечении Украиной безопасности полетов, а также ее объективности и неполитизированности в отношении Беларуси. В связи с этим авиационные органы власти Беларуси не советуют международным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины", - говорится в заявлении.

Департамент также упрекнул государства, которые возмутились инцидентом с Ryanair, в отсутствии подобного ажиотажа вокруг экстренной посадки рейса Ryanair из Дублина в Краков в Берлине на этой неделе, также из-за сообщения о заминировании.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. Ряд стран, включая Украину, после этого запретили белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

Подробнее читайте в статье Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом,

а также: В шаге от необратимости: почему санкционная война с Беларусью неизбежна

Темы: Беларусьавиа


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