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СБУ остановила контрабанду оборудования для военно-транспортных самолетов

Среда, 2 июня 2021, 14:21

Контрразведчики заблокировали в Николаевской области попытки нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов.

Источник: Служба безопасности Украины

Дословно: "Контрразведчики СБУ в Николаевской области заблокировали попытку незаконного вывоза за границу товаров двойного назначения. Часть продукции дельцы планировали доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний. Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки.

Злоумышленники собирались нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов".

 

Детали: Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования.

Следователи СБУ уже сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

 

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к сделке.

Документирование проводили под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры совместно с Государственной таможенной службой Украины.

Темы: СБУконтрабандаНиколаевская область


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