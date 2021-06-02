СБУ остановила контрабанду оборудования для военно-транспортных самолетов
Контрразведчики заблокировали в Николаевской области попытки нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов.
Источник: Служба безопасности Украины
Дословно: "Контрразведчики СБУ в Николаевской области заблокировали попытку незаконного вывоза за границу товаров двойного назначения. Часть продукции дельцы планировали доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний. Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки.
Злоумышленники собирались нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов".
Детали: Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования.
Следователи СБУ уже сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.
Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к сделке.
Документирование проводили под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры совместно с Государственной таможенной службой Украины.