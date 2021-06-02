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Во время экскурсии на Львовщине погиб ребенок: упал в водопад

Среда, 2 июня 2021, 15:00
фото ГСЧС

Во время экскурсии в Стрийском районе Львовской области в среду погиб ученик 6 класса из Львова.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, ГСЧС Львовской области

Дословно Садовый: "Во время экскурсии в с. Каменка ученик 6 класса львовской школы подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму, несовместимую с жизнью".

Детали: Вместе с тем, в ГСЧС Львовской области сообщили, что 2 июня в 11:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Каменка в водопаде тонет ребенок.

К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 24 государственной пожарно-спасательной части г. Сколе.

Спасатели с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепился ребенок, освободили тело и с помощью спасательных веревок вытащили на берег, где передали медикам, которые констатировали смерть мальчика.

Украинская правда
Темы: ЛьвовЛьвовщина


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