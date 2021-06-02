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В Раде пытаются увеличить пенсионный возраст украинцев

Среда, 2 июня 2021, 15:23
В Раде пытаются увеличить пенсионный возраст украинцев

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о постепенном увеличении пенсионного возраста украинцев на один год - до 61.

Источник: опубликованная на сайте ВР карточка законопроекта №5566 "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по некоторым вопросам определения пенсионного возраста"

Детали: Инициаторами нового закона выступила группа нардепов из "Слуги народа".

В частности, они предлагают с 1 января 2023 года увеличивать пенсионный возраст на один месяц в год, в результате чего к 2035 году на пенсию можно будет выходить не в 60, а в 61 год.

Целью такого новшества авторы законопроекта называют улучшение демографической ситуации в Украине. Ведь взамен они предлагают уменьшить на 6 месяцев пенсионный возраст женщинам, которые родили и воспитали ребенка до 6 летнего возраста. Такие женщины получат по полгода снижения пенсионного возраста за каждого воспитанного ребенка, но не более чем на 3 года всего.

Предыстория: С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличился до 60 лет и сравнялся с мужским. Это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: пенсииВерховная Радазаконодательство
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