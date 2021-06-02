Кабмин разрешил платить пенсии наличными до 2023 года

Кабмин отменил обязательный перевод выплат пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября.

Источник: Укрпочта

Дословно: "Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября, как это ранее было закреплено в постановлении №277 от 29 марта 2021 года.

Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через Укрпочту будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года".

Детали: Отмечается, что основная причина, по которой инициативу отложили на два года, - неготовность банковской инфраструктуры и систематические закрытия банковских отделений. Сейчас банкоматы имеются лишь в 4% городов Украины, это значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами.

В то время как Укрпочта покрывает 100% населенных пунктов и может оказать в том числе и финансовые услуги всем без исключения украинцам.

В компании отметили, что до 2023 года доставку пенсий наличными домой продолжат осуществлять почтальоны и отделения Укрпочты.

Подать заявление в ПФУ по изменению способа получения пенсии можно лично или отправив пакет документов по почте.

Также действует горячая линия Укрпочты, куда пенсионеры могут обращаться в случае, если им отказали в переводе получения пенсии через Укрпочту. Оставить заявку можно по телефону +38 (044) 354-52-73 или отправить электронным письмом на адрес pv@ukrposhta.ua.

Что предшествовало: 29 марта Кабмин принял постановление, согласно которому с 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь должны начисляться на банковский счет, за исключением отдельных категорий лиц.