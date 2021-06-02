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Зеленский: Только США и Байден способны остановить достройку "Северного потока-2"

Среда, 2 июня 2021, 18:13

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что остановить достройку газопровода "Северный поток-2" могут только США и президент Джо Байден.

Об этом Зеленский говорил на встрече с делегацией сенаторов США в среду в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Остановить достройку "Северного потока-2" способны только США и Джо Байден. Это - мощное оружие, которое дают в руки России", - рассказал глава государства по итогам встречи с сенаторами Джин Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи.

"Запуск этого газопровода лишит Украину средств, необходимых для укрепления армии, которая сегодня защищает всю Европу. Подчеркнул это в диалоге с сенаторами", - добавил Зеленский.

Сенатор Джин Шахин ранее напомнила о том, что Конгресс США принял первый пакет санкций в отношении "Северного потока-2" в прошлом году, а также выразила надежду на принятие в этом году дополнительного пакета.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнице строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

Бывшая заместительница главы МИД и экс-советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль считает, что США поставили на паузу санкции по "Северному потоку-2", и не исключает возможности их восстановления.

Смотрите полное видеоинтервью Зеркаль на YouTube-канале "Европейской правды": Зеркаль о США, газе, российских деньгах, "Северном потоке-2" и украинской власти.



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