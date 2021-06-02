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Волкер: Я противник "Северного потока-2" и не занимаюсь его лоббизмом

Среда, 2 июня 2021, 18:37
Волкер: Я противник Северного потока-2 и не занимаюсь его лоббизмом

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер утверждает, что удивлен заявлениями об изменении его позиции по "Северному потоку-2"

Об этом он заявил в комментарии "Европейской правде".

Таким образом дипломат отреагировал на заявление экс-советницы главы "Нафтогаза" Елены Зеркаль о том, что Волкер, среди прочих, вовлечен в лоббирование в пользу достройки "Северного потока-2"

"Мое отношение к "Северному потоку" хорошо известно и имеет достаточно подтверждений: я являюсь противником этого проекта. Я говорил об этом в интервью, об этом говорится в письменных документах и ​​т.д.", - заверил он.

Впрочем, дипломат подтвердил, что организация, где он работает, приобщена к этому лоббированию.

"Компания Nord Stream-2 действительно наняла для представительства ее интересов в Вашингтоне компанию BGR group, где я работаю старшим советником, но я к этой деятельности не приобщен, что можно проверить - вы знаете, что в США есть строгие правила регистрации лоббистской деятельности. По сути, они (BGR group) не привлекли меня к этому именно из-за моих взглядов относительно "Северного потока-2", - пояснил Курт Волкер. Система раскрытия информации Конгресса США действительно свидетельствует, что официально зарегистрированным лоббистом компании Nord Stream AG является другой сотрудник компании BGR Government Affairs, по имени Волкер Робертс.

"Я знаю Елену Зеркаль и был удивлен, что она не уточнила этого у меня. Мои взгляды на этот проект не изменились", - добавил бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины.

Полное интервью Зеркаль смотрите в публикации: "Есть шанс забрать у Байдена право играть с санкциями по "Северному потоку-2"

Темы: Северный поток-2США
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