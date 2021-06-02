Конгресс США готовится заставить Байдена ввести санкции против "Северного потока 2" - Зеркаль

Конгресс США готовится обязать президента США Джо Байдена ввести санкции против газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала бывшая заместитель главы МИД и экс-советница председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль.

"Конгресс и Сенат и сейчас на нашей стороне. Они готовы даже пойти дальше и принять обязывающий акт, который установит обязательность применения санкций, забрав у Белого дома возможность играть с этим.

Эта правка прошла голосования в сенатском комитете по иностранным делам, и при активном сотрудничестве с Конгрессом и Сенатом возможно провести эти законодательные изменения в ближайшее время", - отметила Зеркаль.

Она считает, что Конгресс в состоянии осуществить это еще до того, как "Северный поток-2" будет достроен.

Читайте полный текст интервью: Лана Зеркаль: Есть шанс отобрать у Байдена право играть с санкциями по "Северному потоку-2"

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Європейська правда