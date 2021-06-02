Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Конгресс США готовится заставить Байдена ввести санкции против "Северного потока 2" - Зеркаль

Среда, 2 июня 2021, 18:56

Конгресс США готовится обязать президента США Джо Байдена ввести санкции против газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала бывшая заместитель главы МИД и экс-советница председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль.

"Конгресс и Сенат и сейчас на нашей стороне. Они готовы даже пойти дальше и принять обязывающий акт, который установит обязательность применения санкций, забрав у Белого дома возможность играть с этим.

Эта правка прошла голосования в сенатском комитете по иностранным делам, и при активном сотрудничестве с Конгрессом и Сенатом возможно провести эти законодательные изменения в ближайшее время", - отметила Зеркаль.

Она считает, что Конгресс в состоянии осуществить это еще до того, как "Северный поток-2" будет достроен.

Читайте полный текст интервью: Лана Зеркаль: Есть шанс отобрать у Байдена право играть с санкциями по "Северному потоку-2"

Смотрите видеоверсию интервью на YouTube-канале "Европейской правды": Зеркаль о США, газе, российских деньгах, Северном потоке-2 и украинских властях.

Європейська правда

Темы: СШАСеверный поток-2санкцииБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

Статус олигарха будет определять СНБО, есть 4 критерия – нардеп

Международную Букеровскую премию впервые получил француз

Посол успокоил Германию относительно восстановления ядерного статуса Украины

Новости 2 июня: санкции и "Северный поток-2", Беларусь и полеты над Украиной

обновлено от 19:07Законопроект Зеленского о деолигархизации уже в Раде: документ будет действовать 10 лет

Печерский суд арестовал имущество Шария в Испании – журналист

Все новости...
США
Волкер: Я противник "Северного потока-2" и не занимаюсь его лоббизмом
Зеленский на встрече с сенаторами США пожаловался на санкции против РФ
Американцев уже стимулируют к вакцинации бесплатным пивом
Последние новости
01:35
NASA анонсировала две миссии — исследовать Венеру
00:51
Израильская оппозиция договорилась сформировать новое правительство для "свержения" Нетаньяху
00:18
Во Франции с середины июня начнут вакцинировать подростков
23:49
Статус олигарха будет определять СНБО, есть 4 критерия – нардеп
23:10
Международную Букеровскую премию впервые получил француз
22:55
Посол успокоил Германию относительно восстановления ядерного статуса Украины
22:28
Деолигархизация от Зеленского: власти готовят целый комплекс законопроектов
21:59
Новости экономики: нефтеперерабатывающий завод в Украине, новая должность Милованова
21:41
Дело "Приватбанка": ВАКС заочно арестовал экс-главу правления Дубилета
21:30
В США придумали, как спасти экологию: будут надевать маски на коров
Все новости...