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Посол успокоил Германию относительно восстановления ядерного статуса Украины

Среда, 2 июня 2021, 22:55
фото: hromadske

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что восстановление статуса ядерной державы пока не стоит на повестке дня в Украине.

Об этом он рассказал в интервью военному журналу ".loyal", пишет "Европейская правда".

В апреле Мельник в интервью Deutschlandfunk призвал Запад оказать Украине современное вооружение и немедленно принять в НАТО, иначе, по его словам, на повестке дня встанет вопрос восстановления ядерного статуса.

Сейчас дипломат утверждает, что эта тема на повестке дня не стоит.

"Что же касается восстановления статуса ядерной державы, то я хотел бы пока успокоить наших немецких друзей - на данном этапе эта тема для нас не стоит на повестке дня", - отметил посол в интервью.

В то же время Мельник подчеркнул: большинство украинцев убеждены, что отказ от ядерных арсеналов в свое время была роковой ошибкой.

"Сегодня мы остались с пустыми руками. Потому что Россия как мощная ядерная страна мира захватила военной силой семь процентов территории Украины. Остальные подписанты меморандума не помешали этому военному вторжению. Это означает чрезвычайную потерю доверия, в том числе и для режима нераспространения ядерного оружия", - сказал Мельник.



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