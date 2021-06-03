Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

NASA анонсировала две миссии — исследовать Венеру

Четверг, 3 июня 2021, 01:35
NASA/JPL-Caltech

NASA объявила о двух новых миссиях на Венеру - они нацелены на то, чтобы понять, как Венера стала "адским миром", если она имеет много характеристик, похожих на характеристики Земли.

Источник: NASA, AFP

Детали: Речь идет о миссиях DAVINCI+ (означает "исследование благородных газов, химия и визуализация Венеры в глубокой атмосфере") и VERITAS (аббревиатура "Излучательная способность Венеры", "Радиология", "InSAR", "Топография" и "Спектроскопия").

В частности, во время DAVINCI+ будут измерять состав атмосферы Венеры, чтобы понять, как она формировалась и развивалась и почему она является "неконтролируемой теплицей" по сравнению с атмосферой Земли. Кроме того, миссия определит, был ли на Венере когда-то океан.

DAVINCI+ также вернет первые изображения с высоким разрешением "мозаики" планеты, геологических особенностей, примерно сопоставимых с земными континентами, существование которых предполагает, что у Венеры есть тектоника плит.

В то же время VERITAS направлена на исследование геологической истории планеты.

На каждую миссию выделили около 500 млн долларов в рамках программы NASA Discovery, и ожидается, что каждая из них будет запущена в период 2028-2030 годов.

Последний раз орбитальным аппаратом NASA по Венере был "Магеллан", который прибыл в 1990 году.

Предыстория: Поиски жизни в других местах Солнечной системы до сих пор не были сосредоточены на Венере. В феврале 2020 года американское космическое агентство отобрало четыре предложенные миссии. Кроме DAVINCI+ и VERITAS, были миссии по исследованию вулканично активного спутника Юпитера Ио и ледяного спутника Нептуна - Тритон.

Темы: космос


powered by lun.ua
Главное сегодня

Израильская оппозиция договорилась сформировать новое правительство для "свержения" Нетаньяху

Статус олигарха будет определять СНБО, есть 4 критерия – нардеп

Международную Букеровскую премию впервые получил француз

Посол успокоил Германию относительно восстановления ядерного статуса Украины

Новости 2 июня: санкции и "Северный поток-2", Беларусь и полеты над Украиной

обновлено от 19:07Законопроект Зеленского о деолигархизации уже в Раде: документ будет действовать 10 лет

Все новости...
космос
Космический мусор повредил Международную космическую станцию
Космический корабль Китая состыковался с модулем будущей орбитальной станции
С некоторыми проблемами вертолет Ingenuity совершил 6 полет на Марсе
Последние новости
05:58
Байден о мерах насчет Путина после кибератаки на JBS: Изучаем этот вопрос
05:29
Сайт Трампа закрыли — он проработал месяц
05:00
СМИ: ЕС не включил Британию в "белый список" для путешествий — из-за "индийского" COVID
04:04
Более 100 миллионов работников обеднели из-за пандемии — ООН
03:02
Хакеры атаковали системы городского транспорта Нью-Йорка
02:25
В Израиле заявили о связи между вакцинацией Pfizer и редкими случаями миокардита
01:35
NASA анонсировала две миссии — исследовать Венеру
00:51
Израильская оппозиция договорилась сформировать новое правительство для "свержения" Нетаньяху
00:18
Во Франции с середины июня начнут вакцинировать подростков
23:49
Статус олигарха будет определять СНБО, есть 4 критерия – нардеп
Все новости...