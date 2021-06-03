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NASA анонсировала две миссии — исследовать Венеру

Четверг, 3 июня 2021, 01:35
NASA анонсировала две миссии — исследовать Венеру
NASA/JPL-Caltech

NASA объявила о двух новых миссиях на Венеру - они нацелены на то, чтобы понять, как Венера стала "адским миром", если она имеет много характеристик, похожих на характеристики Земли.

Источник: NASA, AFP

Детали: Речь идет о миссиях DAVINCI+ (означает "исследование благородных газов, химия и визуализация Венеры в глубокой атмосфере") и VERITAS (аббревиатура "Излучательная способность Венеры", "Радиология", "InSAR", "Топография" и "Спектроскопия").

В частности, во время DAVINCI+ будут измерять состав атмосферы Венеры, чтобы понять, как она формировалась и развивалась и почему она является "неконтролируемой теплицей" по сравнению с атмосферой Земли. Кроме того, миссия определит, был ли на Венере когда-то океан.

DAVINCI+ также вернет первые изображения с высоким разрешением "мозаики" планеты, геологических особенностей, примерно сопоставимых с земными континентами, существование которых предполагает, что у Венеры есть тектоника плит.

В то же время VERITAS направлена на исследование геологической истории планеты.

На каждую миссию выделили около 500 млн долларов в рамках программы NASA Discovery, и ожидается, что каждая из них будет запущена в период 2028-2030 годов.

Последний раз орбитальным аппаратом NASA по Венере был "Магеллан", который прибыл в 1990 году.

Предыстория: Поиски жизни в других местах Солнечной системы до сих пор не были сосредоточены на Венере. В феврале 2020 года американское космическое агентство отобрало четыре предложенные миссии. Кроме DAVINCI+ и VERITAS, были миссии по исследованию вулканично активного спутника Юпитера Ио и ледяного спутника Нептуна - Тритон.

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Темы: космос
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