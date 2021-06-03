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В Израиле заявили о связи между вакцинацией Pfizer и редкими случаями миокардита

Четверг, 3 июня 2021, 02:25
В Израиле заявили о связи между вакцинацией Pfizer и редкими случаями миокардита

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что выявило небольшое количество случаев миокардита (воспаления сердечной мышцы), что наблюдается в основном у молодых мужчин, которые получили вакцину COVID-19 компании Pfizer. Сообщается, что существует вероятная связь между получением второй дозы вакцины и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля и заявление Pfizer

Детали: В Израиле с декабря 2020 года по май 2021 года зарегистрировали 275 случаев миокардита среди более чем 5 млн вакцинированных людей. Согласно исследованию, которое, по заявлению министерства, провели три группы экспертов, большинство пациентов, у которых возникло воспаление сердца, провели в больнице не более четырех дней, и 95% случаев были классифицированы как легкие.

Исследование показало, что "существует вероятная связь между получением второй дозы вакцины (Pfizer) и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет".

В заявлении Pfizer отмечается, что ей известно об израильских наблюдениях за миокардитом, и причинно-следственная связь с ее вакциной не установлена. Сообщается, что побочные эффекты тщательно изучаются, и Pfizer регулярно встречается с Департаментом безопасности вакцин Министерства здравоохранения Израиля для проверки данных.

Израильский координатор по борьбе с пандемией Нахман Эш заявил, что эффективность вакцины перевешивает риск.

Как сообщается, в прошлом месяце консультативная группа Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовала продолжить изучение возможности связи между миокардитом и вакцинами мРНК, в частности вакцинами от Pfizer и Moderna Inc. 24 мая консультативная группа CDC заявила, что данные системы отчетности о побочных эффектах вакцин (VAERS) показали более высокое, чем ожидалось, количество наблюдаемых случаев миокардита или перикардита у 16-24-летних.

Однако, группа также сообщила, что данные из другой базы данных - Vaccine Safety Datalink (VSD) - не показали, что показатели миокардита или перикардита после вакцинации COVID-19 отличались от ожидаемых.

На прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что миокардит после вакцинации Pfizer ни был поводом для беспокойства, поскольку количество таких инцидентов было таким же, как и среди населения в целом. В то время сообщалось, что молодые люди особенно подвержены этому заболеванию.

Напомним: Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о возможной связи вакцины Johnson & Johnson с редкими случаями тромбоза. В то же время Агентство отметило, что польза от препарата превышает риски.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Израильвакцинациякоронавирус
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