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Хакеры атаковали системы городского транспорта Нью-Йорка

Четверг, 3 июня 2021, 03:02
Хакеры атаковали системы городского транспорта Нью-Йорка

Хакеры проникли в компьютерные системы Управления городского транспорта Нью-Йорка.

Источник: AP со ссылкой на заявление Управления городского транспорта (MTA)

Детали: Управление получило сообщение от ФБР и других федеральных агентств о том, что три из его 18 компьютерных систем находятся под угрозой.

Анализ показал, что никакая конфиденциальная информация не была украдена.

О кибератаке впервые сообщила в среду The New York Times со ссылкой на внутренний документ, который не был обнародован. По данным Times, подозревалась, что нарушение связано с Китаем.

Как сообщает Times, атаки на системы MTA, по всей видимости, были атакованы два дня во вторую неделю апреля и продолжались как минимум до 20 апреля.

В то же время, в заявлении MTA Китай не упоминается.

Согласно документу MTA, хакеры получили доступ к системам, которые используются компанией New York City Transit, контролирующей метро и автобусы, а также железную дорогу Лонг-Айленд и Метро-Норт.

Напомним: Меньше месяца назад хакеры, связанные с РФ, атаковали крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.

Темы: СШАкибербезопасность
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