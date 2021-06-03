В Украине резко возросло суточное количество прививок против коронавируса

34 481 прививку против COVID-19 сделали в Украине 2 июня: одну дозу вакцины получили 28 899 человек, обе дозы – 5 582 человек.

Источник: МОЗ

Детали: По сравнению с предыдущими сутками медики увеличили количество прививок более чем на 15 тысяч. Так, 1 июня сделали 18 884 прививки (первую дозу получили 15 858 человек), 31 мая – 13 937 прививок (первую дозу получили 10 232 человека).

2 июня работали 342 мобильных бригады и 406 прививочных пунктов.

С начала прививочной кампании привито 1 076 795 человек, из них одну дозу вакцины получили 1 076 793 человека, полностью иммунизированы – 138 090 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 1 214 883 прививки.

По состоянию на 3 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека.

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