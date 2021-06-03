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Советники Меркель и Байдена обсудили "Северный поток-2", также Россию и Украину

Четверг, 3 июня 2021, 09:29
Трубы для "Северного потока - 2" в Германии, dpa

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и Ян Хеккер, внешнеполитический советник канцлера Германии Ангелы Меркель на переговорах в Вашингтоне обсудили строительство газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Соединенные Штаты вновь указали на свою обеспокоенность рисками, которые проект несет для Украины и энергетической безопасности Европы.

Среди других тем, затронутых на переговорах представителей двух стран, - саммит "Группы семи" (G7) в английском графстве Корнуолл, саммит НАТО в Брюсселе, усилия по обмену вакцинами против COVID-19, координация усилий в сфере кибербезопасности и борьбы с цифровым вымогательством, а также приоритеты внешней политики, в том числе Россия и Украина.

США, Украина и страны Балтии активно выступают против строительства газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало критиков этого проекта.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнице строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

Бывшая заместительница главы МИД и экс-советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль считает, что США поставили на паузу санкции по "Северному потоку-2", и не исключает возможности их восстановления.

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Темы: Северный поток-2БайденМеркельСШАРосcия


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