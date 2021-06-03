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В России создают специальный "проверенный" интернет для школьников

Четверг, 3 июня 2021, 13:03

Российское министерство просвещения анонсировало создание так называемого "белого" интернета для школьников. Там будет только контент с проверенным содержанием.

Источник: министр просвещения Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме, чьи слова передает "Российская газета"

Прямая речь: "Сегодня создается так называемый "белый" интернет для школьников. Там тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание. Мы не идем по пути запрета - мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда…

Мы даем школьникам возможность пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать ценностям, о которых мы говорим".

Детали: По словам Кравцова, в школьной сети появятся возможности смотреть кино, посещать театры и музеи онлайн, читать книги. При этом министр особо отметил, что онлайн-технологии лишь дополняют традиционную систему образования, а не заменяют ее.

Темы: Росcияинтернетдетиобразование


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