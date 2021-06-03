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Хорватия смягчила условия въезда для украинцев

Четверг, 3 июня 2021, 13:38

Для пересечения границы Хорватии украинцам отныне нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. Ранее было требование в 48 часов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в Twitter.

"Хорватия смягчает условия въезда в страну: теперь отрицательный ПЦР-тест будет принят во внимание, если он не старше, чем 72 часа (вместо 48). Пропуском будет служить также подтверждение о вакцинации", - говорится в сообщении.

Для въезда в Хорватию также можно предоставить тест на антиген, но он должен быть сделан за 48 часов.

Без теста в Хорватию могут ехать вакцинированные лица при условии наличия сертификата о прививках, подтверждающего вакцинацию от Covid-19 второй дозой вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) не позднее 14 дней до момента въезда в Хорватию. Если вакцина предусматривает одну дозу (Janssen/Johnson & Johnson), то вакцинация должна быть осуществлена ​​не позднее 14 дней до момента въезда в Хорватию.

Лица, которые путешествуют с туристической целью, должны иметь документальное подтверждение об уплате отеля/апартаментов/кемпа/частных усадеб/найма яхты, или подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии.

Действующие правила въезда действуют до 15 июня.

Темы: ХорватияУкраинакоронавирусCovid-2019туризм


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