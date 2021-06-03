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В Киеве накрыли группу хакеров, укравших 9 миллионов

Четверг, 3 июня 2021, 14:12

Служба безопасности пресекла деятельность подпольного телекоммуникационного центра в Киеве, организаторы которого присвоили только с начала 2021 года 9 млн грн украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах.

Источник: сайт СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Дельцы разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютних проектах. Они также создали сеть так называемых "фишинговых" вебресурсов - копий сайтов международных инвесткомпаний.

Потенциальных "инвесторов" организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через "ботсеть" рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили "жертвам" с подмененных иностранных номеров телефонов. Они выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их.

 

Участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалюты, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых "денежных мулов" - людей, банковские карты которых являются "транзитными" для присвоенных средств.

Злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг "аутсорса" другим мошенническим проектам. Задокументировано, что к сделке организаторы привлекли более 100 наемных работников.

В ходе обысков по месту расположения центра правоохранители обнаружили: компьютерную технику и мобильные устройства; образцы программного обеспечения, используемых для присвоения средств и вывода их на криптокошельки; другие доказательства противоправной деятельности.

Украинская правда
Темы: хакерыКиев


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