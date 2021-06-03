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В центре Киева ограничат движение из-за концерта

Четверг, 3 июня 2021, 15:56
Фото skyup.aero

Вечером 5 июня ограничат движение на Владимирской улице и Владимирском проезде в центре столицы в связи с гранд-концертом "Звезды мировой оперы".

Источник: сайт Киевской администрации

Дословно: "5 июня в 19:30 на Софийской площади состоится open-air гранд-концерт "Звезды мировой оперы". На время проведения мероприятия предусмотрено ограничение транспортного движения вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской), а также на улице Владимирской (от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской).

Детали: Также возможны изменения движения общественного наземного транспорта.

Вход на концентр будет свободен. Зрители должны будут соблюдать масочный режим и пройти температурный скрининг.

Украинская правда
Темы: Киевдороги


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