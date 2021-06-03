Государство за 380 миллионов продало первую тюрьму

Фонд государственного имущества продал в частную собственность за 377,5 млн гривен колонию №48, что во Львове. Это первая продажа в "Большой распродаже тюрем".

Источник: министр юстиции Денис Малюська в Facebook, "Экономическая правда"

Прямая речь: "Сегодня (3 июня - УП) на аукционе продали первый лот - имущество колонии №48 (Хуторовка, 2). Стартовая цена основного объекта - 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек. Цена продажи по результатам торгов – 377 500 000 гривен. Рост цены на аукционе - чуть ли не в три раза!"

Детали: По словам министра, в торгах приняли участие 7 участников.

По информации "Экономической правды", Львовская колония №48 была заморожена еще в конце 2017 года. В аукционе по приватизации приняли участие семь участников. Победителем стала львовская компания ООО "ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС".

Объект приватизировали в два лота. Первый - проданное за 378 млн грн здание в 10 минутах от центра Львова. Совокупная площадь земельного участка составляет около 13 га. Второй лот продали за 30 млн грн с увеличением цены более чем 8 раз со стартовых 3,39 млн грн.

Малюська напомнил, что распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% - на строительство новых тюрем, которые соответствуют европейским стандартам.

Дмитрий Сенниченко, глава ФГИУ, добавил, что в этом году также состоятся аукционы большой приватизации, а первым на продажу выставят "Объединенную горно-химическую компанию". Отмечается, что фонд завершил подготовку актива, приватизацию планируют провести летом. Сейчас в фонде ожидают согласования условий аукциона Кабмином.

Малюська так обрадовался продаже объекта, что сделал селфи своего довольного лица и подписал "Твое лицо, когда тюрьмы расходятся как горячие пирожки".

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