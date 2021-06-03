В США уточнили детали предоставления 25 млн доз вакцин Украине и странам мира

В Белом доме рассказали детали, сколько доз вакцины против коронавируса получат мировые державы от США в рамках объявленного распределения 25 млн доз.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, пишет "Европейская правда".

Примерно 6 млн доз рассчитаны для Южной и Центральной Америки и таких стран: Бразилия, Аргентина, Колумбия, Коста-Рика, Перу, Эквадор, Парагвай, Боливия, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Панама, Гаити и другие страны Карибского сообщества, а также Доминиканская республика.

Примерно 7 млн поступят Азии в следующие страны и субъекты: Индия, Непал, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, Афганистан, Мальдивы, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Лаос, Папуа-Новая Гвинея, Тайвань и острова Тихого океана.

Примерно 5 млн планируют предоставить странам Африки, которые будут отобраны в координации с Африканским союзом.

Примерно 6 млн будут направлены на региональные приоритеты и партнерам-получателям, включая Мексику, Канаду и южную Корею, Западный Берег и Сектор Газа, Украину, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Индию, Ирак и Йемен, а также сотрудников Организации Объединенных Наций на передовой.

Отмечается, что конкретные вакцины и их количество будут определяться и предоставляться в соответствии с работой администрации Байдена с логистическими, нормативными и другими параметрами, характерными для каждого региона и страны.

Как сообщалось, администрация Байдена в четверг объявила детальный план того, как она поделится первыми 25 миллионами доз вакцины против коронавируса с другими странами - среди получателей будет и Украина.

США решили предоставить не менее 75% вакцин платформе COVAX, еще 25% страны получат напрямую.