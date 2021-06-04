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Парламент Чехии не смог вынести вотум недоверия премьеру Бабишу

Пятница, 4 июня 2021, 03:18

Чешский парламент не сумел вынести действующему премьер-министру страны Андрею Бабишу вотум недоверия.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Из 200 депутатов только 89 человек проголосовали за его отставку - при необходимых 101.

Отмечается, что дебаты продолжались более 11 часов. Представители Коммунистической партии Чехии и Моравии демонстративно покинули зал перед голосованием.

Напомним: Причиной вотума недоверия является подозрение в конфликте интересов Бабиша, действия правительства по борьбе с эпидемией коронавируса, а также то, что коммунисты официально разорвали соглашение о сотрудничестве с правительством меньшинства.

Темы: Чехия


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