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За сутки в Украине обнаружили 2 266 больных COVID, больше всего в Киеве

Пятница, 4 июня 2021, 08:21

За сутки 3 июня в Украине зафиксировали 2 266 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 963 человека, умерли 95 больных, выздоровел 8 291 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 82 ребенка и 20 медработников.

Больше всего случаев заболевания подтвердили в четверг в г. Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 28 696 человек, методом ИФА – 11 858 человек, экспресс-тестами – 20 767 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 211 683 человек, из них 2 080 382 человека выздоровели, а 51 054 больных умерли от COVID-19.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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