Экс-"регионал" Левченко вернулся в Украину

Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко выиграл иск в Европейском суде по правам человека и уже вернулся в Украину.

Источник: адвокат Олег Курчин в Facebook, "Новости Донбасса", замдиректора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало в комментарии УП, пресс-центр СБУ в комментарии УП

Прямая речь защитника: "Адвокатское объединение "Курчин и Партнеры" выиграло дело в ЕСПЧ против Украины в интересах Николая Левченко и обязало выплатить компенсацию клиенту в сумме 1100 евро, чем поставило точку в делах, которые были внесены в ЕРДР".

Детали: К своему посту он добавил фотографию с Левченко. Снимок был сделан возле офиса адвоката в Киеве.

По данным "Новостей Донбасса", ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Левченко в марте 2020 года. Предметом рассмотрения было названо невыполнение прокуратурой Киевской области решения суда о закрытии уголовного производства против экс-нардепа, а также "нарушение разумных сроков".

Николай Левченко был объявлен в розыск в Украине в 2016 году. Долгое время политик жил в России. Сейчас в розыскных учетах МВД информация о Левченко отсутствует.

Заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало объяснил УП, что Левченко был снят с розыска в марте 2021 согласно письму Службы безопасности Украины.

Прямая речь Тракало: "Указанное лицо было объявлено ​​в розыск в 2016 году по представлению СБУ. 18 марта 2021 года МВД получило от службы письмо о прекращении розыска в связи с закрытием уголовного производства, что и было выполнено 25 марта".

UPD: Служба безопасности Украины объясняет, что уголовное производство по экс-нардепу "Партии регионов" Николаю Левченко закрыто, но СБУ "продолжает деятельность по изобличению лиц, которые в той или иной степени способствовали или продолжают способствовать стране-агрессору".

В СБУ говорят, что начали расследование в отношении Левченко в 2014 году по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 161 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В 2015 году ему было сообщено о подозрении, а по ходатайству СБУ Апелляционный суд. Киева дал разрешение на его задержание.

Однако впоследствии Генеральная прокуратура передала производство следователям Национальной полиции. Процессуальный руководитель в апреле 2020 года принял решение о закрытии уголовного производства в отношении Левченко, а в феврале 2021 следователи Нацпола приняли решение о закрытии уголовного производства вообще.

Дословно СБУ: "Вместе с тем Служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении".

Напомним: 25 мая 2018 Шевченковский районный суд Киева обязал прокуратуру Киевской области закрыть уголовное производство против Левченко. Однако прокуратура решение не выполнила.

Суд аргументировал свое решение тем, что сторона обвинения не доказала связь заявлений Левченко с беспорядками на территории Донецкой и Луганской областей, созданием основы для эскалации конфликта и последующего разжигания вражды на территории страны.

В мае 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры из-за отказа выполнить решение суда.