Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Экс-"регионал" Левченко вернулся в Украину

Пятница, 4 июня 2021, 10:35

Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко выиграл иск в Европейском суде по правам человека и уже вернулся в Украину.

Источник: адвокат Олег Курчин в Facebook, "Новости Донбасса", замдиректора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало в комментарии УП, пресс-центр СБУ в комментарии УП

Прямая речь защитника: "Адвокатское объединение "Курчин и Партнеры" выиграло дело в ЕСПЧ против Украины в интересах Николая Левченко и обязало выплатить компенсацию клиенту в сумме 1100 евро, чем поставило точку в делах, которые были внесены в ЕРДР".

Детали: К своему посту он добавил фотографию с Левченко. Снимок был сделан возле офиса адвоката в Киеве.

По данным "Новостей Донбасса", ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Левченко в марте 2020 года. Предметом рассмотрения было названо невыполнение прокуратурой Киевской области решения суда о закрытии уголовного производства против экс-нардепа, а также "нарушение разумных сроков".

Николай Левченко был объявлен в розыск в Украине в 2016 году. Долгое время политик жил в России. Сейчас в розыскных учетах МВД информация о Левченко отсутствует.

Заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало объяснил УП, что Левченко был снят с розыска в марте 2021 согласно письму Службы безопасности Украины.

Прямая речь Тракало: "Указанное лицо было объявлено ​​в розыск в 2016 году по представлению СБУ. 18 марта 2021 года МВД получило от службы письмо о прекращении розыска в связи с закрытием уголовного производства, что и было выполнено 25 марта".

UPD: Служба безопасности Украины объясняет, что уголовное производство по экс-нардепу "Партии регионов" Николаю Левченко закрыто, но СБУ "продолжает деятельность по изобличению лиц, которые в той или иной степени способствовали или продолжают способствовать стране-агрессору".

В СБУ говорят, что начали расследование в отношении Левченко в 2014 году по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 161 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В 2015 году ему было сообщено о подозрении, а по ходатайству СБУ Апелляционный суд. Киева дал разрешение на его задержание.

Однако впоследствии Генеральная прокуратура передала производство следователям Национальной полиции. Процессуальный руководитель в апреле 2020 года принял решение о закрытии уголовного производства в отношении Левченко, а в феврале 2021 следователи Нацпола приняли решение о закрытии уголовного производства вообще.

Дословно СБУ: "Вместе с тем Служба безопасности Украины отстаивает позицию, что лица, которые своими действиями способствовали стране-агрессору, должны понести наказание в рамках закона. СБУ будет продолжать работу в этом направлении".

Напомним:  25 мая 2018 Шевченковский районный суд Киева обязал прокуратуру Киевской области закрыть уголовное производство против Левченко. Однако прокуратура решение не выполнила.

Суд аргументировал свое решение тем, что  сторона обвинения не доказала связь заявлений Левченко с беспорядками на территории Донецкой и Луганской областей, созданием основы для эскалации конфликта и последующего разжигания вражды на территории страны.

В мае 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры из-за отказа выполнить решение суда.

Темы: Партия регионовсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко прибыл на допрос в СБУ по делу о госизмене Медведчука

Фото, видео, обновленоНа Волынской таможне разоблачили масштабную коррупцию: нашли $700 тысяч

Путин перекрыл путь к выборам потенциальным конкурентам

адреса На выходных будут массово вакцинировать от COVID в 10 городах

фото, обновленоЭкс-"регионал" Левченко вернулся в Украину

Дело о мошенничестве: суд арестовал экс-заместителя главы ОГА, залог - более 4 млн

Все новости...
Партия регионов
Передумал: Экс-регионал Колесников подтвердил создание новой партии
Партия регионов 2.0. Как Ахметов подбирает наследство Медведчука
Одиозного экс-регионала Лукьянова избрали депутатом горсовета
Последние новости
16:11
На балансе Укрзализныци нашли двух медведей, теперь их отдадут
15:53
Полицейского, который издевался над юношами, уличили в новых пытках
15:50
Авто с журналистами подорвалось на мине в Азербайджане, трое погибших
15:26
Скандал с трансплантациями в Болгарии: "племянники" из Украины отдавали почки богатым "дядюшкам"
15:25
Хмельницкий, Козак, Мазепа: куда советуют инвестировать украинцам и где сами хранят деньги
15:23
карта В Киеве ограничат движение из-за велодня
15:19
Кримскотатарский канал ATR получит финансирование из госбюджета
15:17
Украинские компании будут экспортировать мелкий рогатый скот в Кувейт
15:16
Вакцинация через "Дію": власти Киева увеличили количество прививочных бригад
15:05
В украинских ПХГ запасов газа на 13% меньше прошлогодних
Все новости...