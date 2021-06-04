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В РФ заявили о планах производить "Спутник V" в Венгрии

Пятница, 4 июня 2021, 10:55

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с Венгрией о производстве в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Коммерсант".

"Мы действительно ведем переговоры с Венгрией и рядом других стран о производстве вакцины "Спутник V". И считаем, что Венгрия - очень важный партнер по "Спутнику", - заявил глава РФПИ на полях Петербургского международного экономического форума.

По данным РФПИ, "Спутник V" признали в Венгрии безопасной и эффективной вакциной.

Венгрия в феврале первой в ЕС одобрила применение российского препарата.

Второй такой страной в ЕС стала Словакия. Правительство Словакии одобрило использование российской вакцины "Спутник V" в конце мая.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством российской вакцины "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

Читайте также: Падение "Спутника": как новый скандал в Словакии ударил по российской вакцине

Темы: РосcияВенгриявакцинацияCovid-2019коронавирус


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