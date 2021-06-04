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Послы ЕС одобрили запрет для белорусских самолетов приземляться в аэропортах Евросоюза - СМИ

Пятница, 4 июня 2021, 12:19

Послы Евросоюза одобрили введение запрета для белорусских самолетов приземляться в аэропортах стран ЕС.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС дали "зеленый свет" запрету для любых самолетов белорусских перевозчиков приземляться в аэропортах ЕС. Процедуру завершат во второй половине дня, она должна вступить в силу с полуночи", - написал Рикар Джозвяк.

Это подтверждает предыдущие сообщения СМИ о том, что уже на этой неделе ЕС введет первый раунд ограничений в отношении Беларуси за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске для ареста оппозиционного блогера.

3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси за исключением чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

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О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

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