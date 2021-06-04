Послы ЕС одобрили запрет для белорусских самолетов приземляться в аэропортах Евросоюза - СМИ

Послы Евросоюза одобрили введение запрета для белорусских самолетов приземляться в аэропортах стран ЕС.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС дали "зеленый свет" запрету для любых самолетов белорусских перевозчиков приземляться в аэропортах ЕС. Процедуру завершат во второй половине дня, она должна вступить в силу с полуночи", - написал Рикар Джозвяк.

EU ambs have given green light to the ban on any aircraft operated by Belarusian carriers to land at EU airports. writter procedure ends this afternoon. Should enter into force at midnight. #Belarus. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 4, 2021

Это подтверждает предыдущие сообщения СМИ о том, что уже на этой неделе ЕС введет первый раунд ограничений в отношении Беларуси за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске для ареста оппозиционного блогера.

3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси за исключением чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Читайте также: Доходные санкции: как торговая война Украины и Беларуси сыграла на руку лоббистам

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".