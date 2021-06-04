Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Послы ЕС одобрили запрет для белорусских самолетов приземляться в аэропортах Евросоюза - СМИ

Пятница, 4 июня 2021, 12:19

Послы Евросоюза одобрили введение запрета для белорусских самолетов приземляться в аэропортах стран ЕС.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС дали "зеленый свет" запрету для любых самолетов белорусских перевозчиков приземляться в аэропортах ЕС. Процедуру завершат во второй половине дня, она должна вступить в силу с полуночи", - написал Рикар Джозвяк.

Это подтверждает предыдущие сообщения СМИ о том, что уже на этой неделе ЕС введет первый раунд ограничений в отношении Беларуси за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске для ареста оппозиционного блогера.

3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси за исключением чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Читайте также: Доходные санкции: как торговая война Украины и Беларуси сыграла на руку лоббистам

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".



powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко прибыл на допрос в СБУ по делу о госизмене Медведчука

Фото, видео, обновленоНа Волынской таможне разоблачили масштабную коррупцию: нашли $700 тысяч

Путин перекрыл путь к выборам потенциальным конкурентам

адреса На выходных будут массово вакцинировать от COVID в 10 городах

фото, обновленоЭкс-"регионал" Левченко вернулся в Украину

Дело о мошенничестве: суд арестовал экс-заместителя главы ОГА, залог - более 4 млн

Все новости...
Последние новости
16:11
На балансе Укрзализныци нашли двух медведей, теперь они эмигрируют
15:53
Полицейского, который издевался над юношами, уличили в новых пытках
15:50
Авто с журналистами подорвалось на мине в Азербайджане, трое погибших
15:26
Скандал с трансплантациями в Болгарии: "племянники" из Украины отдавали почки богатым "дядюшкам"
15:25
Хмельницкий, Козак, Мазепа: куда советуют инвестировать украинцам и где сами хранят деньги
15:23
карта В Киеве ограничат движение из-за велодня
15:19
Кримскотатарский канал ATR получит финансирование из госбюджета
15:17
Украинские компании будут экспортировать мелкий рогатый скот в Кувейт
15:16
Вакцинация через "Дію": власти Киева увеличили количество прививочных бригад
15:05
В украинских ПХГ запасов газа на 13% меньше прошлогодних
Все новости...