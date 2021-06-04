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Двое немцев незаконно пересекли границу, думая, что Украина в Евросоюзе - ГПСУ

Пятница, 4 июня 2021, 13:28

Пограничники Львовского отряда задержали двух граждан Германии, которые не велосипедах незаконно пересекли границу из Польши.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Военнослужащие отдела "Грушев" зафиксировали срабатывание сигнализационного прибора на границе. Пограничный наряд, прибывший на место, обнаружил вблизи украинского-польской границы двух мужчин на велосипедах.

Впоследствии выяснилось, что нарушители - 21 и 36 летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде.

На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. Из Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, поскольку думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно, отмечают пограничники.

 

На иностранцев оформили документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Украинская правда
Темы: Пограничная служба


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