На Волынской таможне разоблачили масштабную коррупцию: нашли $700 тысяч

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную коррупцию на Волынской таможне - за взятки пускают через государственную границу грузы без уплаты таможенных платежей.

Источник: ГБР и Государственная таможенная служба

Детали: Как выяснило бюро, схему организовали сотрудники руководящего звена таможни. Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.

Следователи ГБР провели обыск его автомобиля на стационарном посту дороги Киев-Чоп в Ровенской области. Во время обыска изъято 704 тысячи долларов.

Бюро начало уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника.

По данным Государственной таможенной службы, речь идет о начальнике таможенного поста "Ягодин" Михаиле Бурдейном.

Сейчас ему инкриминируется "Злоупотребление властью или служебным положением", "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней" и "Служебная халатность".

Гостаможслужба сообщила, что Бурдейный также был среди 100 работников таможни, отстраненных от выполнения обязанностей после заседания СНБО 2 апреля. Но срок отстранения истек, и Бурдейный вернулся к службе.

Кроме того, Бурдейный участвовал в конкурсе на должность руководителя Волынской таможни, однако не прошел собеседование на добропорядочность.