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На балансе Укрзализныци нашли двух медведей, теперь они эмигрируют

Пятница, 4 июня 2021, 16:11
Фото mapme.club

На балансе Запорожской детской железной дороги обнаружили двух медведей, теперь Укрзализныця передаст их зоопарку в Нидерландах.

Источник: и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик в Facebook

Прямая речь: "Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина "Юбилейный" или кафе "Вишенка", но на медведей точно не ожидал. Но это история со счастливым финалом.

Двух косолапых, которые каким-то чудом (та еще история) оказались на балансе Запорожской детской железной дороги, мы передаем на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo. Это в городе Ренен, Нидерланды".

Детали: Юрик добавил, что медведям гарантируют комфортное проживание с бассейном и водопадом, а все расходы на трансфер и содержание возьмет на себя зоопарк.

По его словам, поиск нового дома для медведей длился несколько лет, но центры для реабилитации медведей в Украине отказывались их принять к себе из-за отсутствия мест.

Юрик отметил, что сейчас проходят "круги бюрократического ада" и прорабатывают механизм передачи животных.

Предполагается, что уже в сентябре медведи будут жить в зарубежном зоопарке.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця


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