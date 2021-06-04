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ЕС закрыл небо для авиакомпаний из Беларуси

Пятница, 4 июня 2021, 17:15
avianews.com

Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

"Итак, государства-члены ЕС должны будут отказать в посадке, вылете или перелете через свои территории любым воздушным судном, эксплуатируемых белорусскими авиаперевозчиками, в том числе как маркетинговые перевозчики", - говорится в заявлении.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.

В выводах также осуждалось задержание белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и содержался призыв принять необходимые меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.

Решение вступит в силу в полночь 5 июня.

Напомним, 3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Как известно, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

Темы: БеларусьавиаЕС


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