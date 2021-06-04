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Пророссийского боевика пожизненно осудили за расстрел автобуса под Волновахой

Пятница, 4 июня 2021, 19:33
Пророссийского боевика пожизненно осудили за расстрел автобуса под Волновахой

Руководителя подразделения батальона "Оплот" Юрия Шпакова пожизненно осудили за обстрел пассажирского автобуса под Волновахой в январе 2015 года, где погибли 12 человек.

Источник: Офис генерального прокурора, источники УП в правоохранительных органах

Детали: В то же время, приговор вынесли без участия обвиняемого, то есть заочно. Источники УП утверждают, что это Юрий Шпаков.

Его признали виновным в совершении террористического акта и участии в террористической организации. Кроме пожизненного лишения свободы, ему также присудили конфискацию имущества.

Прокуратура утверждает, что осужденный в апреле 2014 года вступил в ряды террористов в Донецкой области, а позже возглавил одно из незаконных вооруженных формирований – так называемое подразделение батальона "Оплот".

13 января 2015 именно он приказал обстрелять артиллерийской системой "Град" блокпост Вооруженных Сил Украины вблизи города Волноваха, на котором в то время находились гражданские лица.

Тогда 12 человек погибли, а еще 19 – получили ранения.

Предыстория:

  • 13 января 2015 в 14:25 боевики обстреляли блокпост украинских силовиков под Волновахой. Один из снарядов разорвался возле пассажирского автобуса, который перевозил местных жителей.
  • В результате на месте погибли десять гражданских. Позже было сообщено, что от полученных ран скончались впоследствии мужчина и женщина.
  • В марте 2017 Служба безопасности Украины и Генпрокуратура Украины установила лица, причастных к теракту в Волновахе, что произошел 13 января 2015 года. По их данным, это гражданин Украины – Ю. Шпаков, который руководил непосредственно артиллерийским батальоном, что вел обстрел и гражданин России А.Синельников, который командовал действиями Шпакова.

Украинская правда

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Темы: ВолновахаДонбасспрокуратура
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