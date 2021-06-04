Пророссийского боевика пожизненно осудили за расстрел автобуса под Волновахой

Руководителя подразделения батальона "Оплот" Юрия Шпакова пожизненно осудили за обстрел пассажирского автобуса под Волновахой в январе 2015 года, где погибли 12 человек.

Источник: Офис генерального прокурора, источники УП в правоохранительных органах

Детали: В то же время, приговор вынесли без участия обвиняемого, то есть заочно. Источники УП утверждают, что это Юрий Шпаков.

Его признали виновным в совершении террористического акта и участии в террористической организации. Кроме пожизненного лишения свободы, ему также присудили конфискацию имущества.

Прокуратура утверждает, что осужденный в апреле 2014 года вступил в ряды террористов в Донецкой области, а позже возглавил одно из незаконных вооруженных формирований – так называемое подразделение батальона "Оплот".

13 января 2015 именно он приказал обстрелять артиллерийской системой "Град" блокпост Вооруженных Сил Украины вблизи города Волноваха, на котором в то время находились гражданские лица.

Тогда 12 человек погибли, а еще 19 – получили ранения.

Предыстория: