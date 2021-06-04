Враг обстрелял позиции ВСУ возле Песков и Новгородского – ООС

Российские наемники с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских военных: у Песков и Новгородского.

Источник: штаб ООС

Детали: Оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения ООС обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не было.