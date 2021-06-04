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Враг обстрелял позиции ВСУ возле Песков и Новгородского – ООС

Пятница, 4 июня 2021, 19:59

Российские наемники с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских военных: у Песков и Новгородского.

Источник: штаб ООС

Детали: Оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения ООС обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не было.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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