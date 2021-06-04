Враг обстрелял позиции ВСУ возле Песков и Новгородского – ООС
Пятница, 4 июня 2021, 19:59
Российские наемники с начала суток дважды открывали огонь по позициям украинских военных: у Песков и Новгородского.
Источник: штаб ООС
Детали: Оккупанты применяли минометы 82-го калибра.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
Что предшествовало: За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения ООС обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не было.
Украинская правда