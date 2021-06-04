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ВОЗ заявила о нехватке вакцин для программы COVAX

Пятница, 4 июня 2021, 23:49

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что международная программа по обеспечению вакцинами COVAX находится под угрозой из-за нехватки вакцин.

Источник: помощник гендиректора ВОЗ Брюс Ейлвард, цитирует France 24

Детали: Цель COVAX – справедливое распределение вакцин, особенно для стран с низким уровнем дохода.

Однако сейчас в рамках программы было доставлено более 80 миллионов доз для 129 территорий. Такое количество доз на 200 миллионов меньше, чем хотят в ВОЗ.

Обещания некоторых стран пожертвовать вакцины на программу считают "хорошим началом", однако на июнь и июль запланировано малое количество поставок. Это только увеличит дефицит вакцин.

Для успешной борьбы с пандемией до конца сентября в мире необходимо вакцинировать 250 миллионов человек в рамках COVAX. Это позволит достичь уровня вакцинации в 30-40% от населения мира.

Прямая речь: "Мы готовимся к недостатку, если не получим дозы. Мы еще не на правильном пути: у нас недостаточно доз от некоторых стран, которые мы должны были получить в конкретные сроки, чтобы помочь миру преодолеть эту ситуацию".

Напомним:

  • Украина также ожидает вакцины в рамках инициативы COVAX.
  • 16 апреля в Украину прибыли 117 000 доз вакцины против коронавируса "Comirnaty" производства Pfizer-BioNTech от инициативы COVAX.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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