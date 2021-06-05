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Франция открывает границы для иностранных туристов

Суббота, 5 июня 2021, 01:14
Франция открывает границы для иностранных туристов

Правительство Франции с 9 июня открывает границы и начинает принимать иностранных туристов.

Источник: Hromadske со ссылкой на пресс-службу правительства Франции

Детали: Ограничения будут действовать в зависимости от того, какая будет эпидситуация в третьих странах, откуда будут прибывать туристы, и того, вакцинированы ли они от коронавируса.

Так, правительство разделило страны мира на три зоны: зеленую, оранжевую и красную. По ним определяют возможность и условия въезда иностранцев во Францию.

К зеленой зоне отнесли страны ЕС и Европейской экономической зоны, а также Австралию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию и Израиль.

Вакцинированые жители этих стран смогут въехать на территорию Франции без теста на коронавирус. Однако если человек не получил прививку, ей необходимо будет оказать негативный ПЦР-тест или тест на антиген, сделан не позже чем за 72 часа до прибытия.

В оранжевую зону попали страны, где ситуация с коронавирусом остается неопределенной, но их считают зоной распространения опасных штаммов. Такими правительство Франции определило большинство стран мира, включая Украину.

Жители этих стран, которые уже вакцинированы, смогут въехать во Францию при наличии отрицательного теста, сделанного не позднее чем за 72 часов до поездки, или антиген-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов.

Также при уважительной причине могут впустить и невакцинированных людей, но с тестом.

К красной зоне отнесли страны с тяжелой ситуацией с коронавирусом. Это, в частности ЮАР, Бразилия, Турция и Индия. Жители этих стран смогут въехать во Францию только при наличии крайне важной причине, даже при полной вакцинации.

Напомним: Правительство Италии в субботу одобрило указ, который позволит путешествовать в и из-за рубежа с 3 июня.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Франциякоронавирустуризм
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