Китай разрешил прививать вакциной Sinovac детей от 3 лет

Китай одобрил экстренное использование вакцины Sinovac Biotech от COVID-19 для детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Источник: глава Sinovac Biotech Инь Вэйдун в интервью государственному телевидению, сообщает Reuters

Детали: По словам главы компании, несовершеннолетние имеют более низкий приоритет для вакцинации против коронавируса по сравнению с пожилыми людьми, которые сталкиваются с более высоким риском серьезных симптомов после заражения.

Предварительные результаты клинических испытаний фазы I и II показали, что вакцина может вызывать иммунный ответ у участников в возрасте от 3 до 17 лет, и большинство побочных реакций были легкими.

Массовая вакцинация в Китае, в рамках которой по состоянию на 3 июня было введено 723,5 миллиона доз вакцины, в настоящее время проводится только для лиц в возрасте 18 лет и старше.

Когда вакцина Sinovac будет предложена более молодым группам, зависит от стратегии вакцинации Китая, принятой органами здравоохранения, сказал Инь.