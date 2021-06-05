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ООН призывает Канаду и Ватикан расследовать смерти 215 детей из школы-интерната

Суббота, 5 июня 2021, 14:54

ООН призывает канадские власти и католическую церковь расследовать обстоятельства массового захоронения, обнаруженного в бывшей школе-интернате для учащихся из числа коренных народов в Британской Колумбии (Канада), в котором находились останки более 200 детей.

Источник: заявление на сайте ООН, заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Reuters

Детали: Эксперты ООН по правам человека призвали власти выяснить "обстоятельства и обязанности, связанные с этими смертельными случаями, включая судебно-медицинскую экспертизу найденных останков, и приступить к идентификации и регистрации пропавших без вести детей".

Дословно ООН: "Судебные органы должны проводить уголовные расследования по всем подозрительным случаям смерти и утверждениям о пытках и сексуальном насилии в отношении детей, размещенных в школах-интернатах, а также привлекать к ответственности и наказывать виновных и укрывателей, которые, возможно, еще живы".

Детали: В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что католическая церковь должна взять на себя ответственность за свою роль в управлении многими канадскими школами-интернатами для детей коренных народов.

"Как католик, я глубоко разочарован позицией, которую католическая церковь заняла сейчас и в последние годы… Мы ожидаем, что Церковь активизируется и возьмет на себя ответственность за свою роль в этом", - сказал Трюдо.

Вместе с тем, Папа Франциск в субботу встретился с двумя канадскими кардиналами из Ватикана, Майклом Черни и Марком Уэлле.

Что предшествовало: В конце мая в бывшей школе-интернате для индейцев Камлупс в Британской Колумбии, которая закрылась в 1978 году, обнаружили останки 215 детей.

Между 1831 и 1996 годами канадская система школ-интернатов насильственно разлучила около 150 000 детей с их домами. Многие подвергались жестокому обращению, изнасилованиям и недоеданию в результате того, что Комиссия по установлению истины и примирению в 2015 году назвала "культурным геноцидом".

Целью школ, управляемых правительством и церковными группами, большинство из которых являются католиками, была ассимиляция детей из числа коренных народов.

Темы: КанададетиООНцерковь


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