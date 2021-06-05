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Минимум одну новую станцию метро откроют в Киеве до конца года – Кличко

Суббота, 5 июня 2021, 19:33

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что до конца 2021 года в столице откроют минимум одну новую станцию ​​метро - "Виноградарь".

Источник: интервью "Радио Свобода"

Прямая речь о метро "Виноградарь": "Что касается метро, ​​то я постоянно проверяю. С 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено. Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам. Но компания "Киевметрострой" гарантирует, что в конца года мы сможем открыть станцию​​...

Как минимум одна станция в этом году должна быть открыта. У нас все профинансировано, никаких проблем не должно быть".

Детали: При этом относительно станции метро на Троещину Кличко ответил, что строительство невозможно без запуска Подольско-Воскресенского моста.

Прямая речь: "Без моста это метро построить невозможно. В "теле" моста есть линия метро. Сейчас идут проектные работы, я не буду рассказывать сказок, но вопрос строительства метро - это, я думаю, 4-5 лет".

Темы: метроКиевВиталий Кличко


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