Минимум одну новую станцию метро откроют в Киеве до конца года – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что до конца 2021 года в столице откроют минимум одну новую станцию метро - "Виноградарь".
Источник: интервью "Радио Свобода"
Прямая речь о метро "Виноградарь": "Что касается метро, то я постоянно проверяю. С 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено. Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам. Но компания "Киевметрострой" гарантирует, что в конца года мы сможем открыть станцию...
Как минимум одна станция в этом году должна быть открыта. У нас все профинансировано, никаких проблем не должно быть".
Детали: При этом относительно станции метро на Троещину Кличко ответил, что строительство невозможно без запуска Подольско-Воскресенского моста.
Прямая речь: "Без моста это метро построить невозможно. В "теле" моста есть линия метро. Сейчас идут проектные работы, я не буду рассказывать сказок, но вопрос строительства метро - это, я думаю, 4-5 лет".