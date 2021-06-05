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Греция закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний

Суббота, 5 июня 2021, 20:54

Греция запретила до 5 июля белорусским авиакомпаниям пролетать над воздушным пространством страны или осуществлять посадку в греческих аэропортах.

Источник: Управление гражданской авиации Греции

Дословно: "Управление гражданской авиации объявляет пассажирам авиационную директиву, согласно которой предусматривается запрет на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством Греции и посадку в аэропортах Греции.

Греческим авиакомпаниям дано указание избегать полетов в район полетной информации (FIR) Минска (Белорусь)".

Детали: Извещение уже вступило в силу и действует до 5 июля 2021 года.

Однако запрет не будет применятся в случае вынужденной посадки или вынужденного транзита по воздуху, а также в случае, если посадка, взлет или транзит по воздуху необходимы в гуманитарных целях.

Украинская правда
Темы: ГрецияБеларусьавиа


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