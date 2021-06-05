В киевском МВЦ в течение 5 июня вакцинировали против COVID-19 2500 человек

В течение 5 июня в киевском центре вакцинации, расположенном в Международном выставочном центре, прививки против коронавируса вакциной CoronaVac получили более 2500 человек.

Источник: директор департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург, пресс-служба КГГА

Прямая речь: "К большому сожалению, на вакцинацию приходит много людей, у которых не подписана декларация с врачом.

Для понимания - процесс вакцинации людей с декларацией длится около 7 минут. Если декларации нет, - около получаса. Вот и посчитайте, на сколько быстрее двигалась бы очередь, если бы у всех желающих привиться были декларации с врачом".

Детали: По ее словам, 5 июня вакциной CoronaVac в МВЦ провакцинировано более 2500 человек.

Она рассказала, что очередь на прививку у МВЦ разделили на 2 потока: отдельная очередь для приглашенных и отдельная для тех, кто также записан в "Дии", но приглашение пока не получил.

Гинзбург призвала киевлян приходить на вакцинацию после подписания декларации с врачом.

Для сравнения, она заявила, что за 7 часов вакцинации педагогов, имеющих декларации, одна бригада в среднем прививает 200 человек. За то же время в МВЦ 5 июня прививают - около 100.