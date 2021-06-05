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Разведка США подготовила отчет о НЛО

Суббота, 5 июня 2021, 23:59
Разведка США подготовила отчет о НЛО

Разведка США подготовила и вскоре представит отчет о неопознанных летающих объектах - не могут ни подтвердить, ни опровергнуть.

Источник: APThe New York Times

Детали: Отмечается, что правительство США пристально следит за неопознанными летающими объектами и в этом месяце будет обнародован отчет, обобщающий то, что США знают о НЛО.

Два официальных источника, проинформированных об отчете, сообщили, что никакой внеземной связи обнаружено не было.

По словам официальных лиц, которые говорили на условиях анонимности, отчет не исключает ссылок на другие страны.

В частности, американские разведчики не нашли доказательств того, что НЛО, которые наблюдали американские летчики в последние годы, а также использованные ими технологии, носили инопланетный характер, но и не утверждают обратного.

Сложность подтверждения или опровержения объясняется тем, что нет четких видео или фотодоказательств внеземного происхождения НЛО или наоборот.

Кроме того, в отчете указывается, что подавляющее большинство из более чем 120 инцидентов за последние 20 лет не были вызваны какой-либо американской военной или другой передовой правительственной технологией США.

Представители разведки США полагают, что некоторые из таких явлений НЛО могли быть экспериментальной технологией России или Китая.

Несекретную версию отчета планируют представить ​​Конгрессу до 25 июня. 

В конце прошлого года Конгресс поручил директору национальной разведки предоставить "подробный анализ данных о неопознанных воздушных явлениях" от нескольких агентств и представить отчет в течение 180 дней. Это время почти истекло. Но когда будет опубликован полный документ, разведка США еще не сообщила.

Политики более склоны объяснять НЛО военным и технологическим потенциалом других государств, но всегда оставляют место для маневра в случае чего-то внеземного.

Напомним: 

Украинская правда

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Темы: СШАразведкакосмос
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