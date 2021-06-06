В Будапеште протестуют против строительства китайского университета

В столице Венгрии устроили акцию протеста против строительства филиала шанхайского Университета Фудань.

Источник: DW

Детали: Около 10 тысяч человек вышли на улицы Будапешта в субботу, 5 июня, в знак протеста против строительства филиала шанхайского Университета Фудань в Венгрии.

Демонстранты упрекают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в чрезмерной близости к китайским властям. На плакатах, которые несли участники марша, было написано: "Нет Фудань!"

Согласно договоренности между правительством Венгрии и руководством китайского университета в Будапеште должно быть сведено студенческий городок площадью 500 тысяч квадратных метров, рассчитано примерно на 5 тысяч студентов.

Особое недовольство протестующих вызвало то, что учреждение, полностью подконтрольное Коммунистической партии КНР, должно создаваться на деньги венгерских налогоплательщиков.

Стоимость строительства учебного комплекса предварительно оценивается в 1,5 млрд евро.

Элитный университет Фудань считается кузницей кадров для Компартии и спецслужб Китая.

Территория, на которой планируют построить его филиал в Будапеште, ранее предназначалась для строительства дешевых студенческих общежитий.

На стороне протестующих выступает мэр венгерской столицы Гергей Карачонь, считающийся одним из наиболее вероятных противников Орбана на предстоящих выборах.

Оппозиционный градоначальник некоторое время назад дал распоряжение переименовать улицы, примыкающие к территории предполагаемого строительства, в улицу Далай-ламы, Уйгурских мучеников и Гонконгской свободы.

МИД КНР отреагировал на это с возмущением, назвав действия мэра "достойными презрения".