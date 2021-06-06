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Работники Apple отказываются возвращаться в офисы

Воскресенье, 6 июня 2021, 05:44

Сотрудники Apple опротестовывают новое правила корпорации, которое обязывает их С сентября работать в офисе не менее трех дней в неделю.

Источник: The Verge, DW

Детали: Ранее глава Apple Тим Кук сообщил, что с сентября большинства работников будет предложено работать из офиса по понедельникам, вторникам и четвергам.

В открытом письме Куку сотрудников копорации говорится, что возвращение из удаленной работы уже заставило некоторых из них написать заявления на увольнение.

Авторы письма утверждают, что в 2020 году им удалось успешно выполнять свои обязанности во многом благодаря возможности работать вне офиса и избежать трудностей, связанных с ежедневными поездками в офис.

Напомним: Руководство соцсети Twiiter не откроет свои офисы раньше сентября и уже разрешило своим сотрудникам работать из дома всегда.



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