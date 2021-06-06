В Польше лифт с двумя украинцами сорвался с 40-метровой высоты
Воскресенье, 6 июня 2021, 07:27
В польском городе Лодзь в результате обрыва лифта двое украинцев упали с 15 этажа.
Источник: TVN24
Детали: Работники из Украины красили шахту лифта, находясь на его крыше.
Лифт оборвался, и мужчины упали с высоты 40 метров, их обоих госпитализировали. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии.
Пострадавших спасло то, что сработал тормозной механизм.
Украинцам – 41 и 42 года.
Полиция и прокуратура проверяют обстоятельства аварии.