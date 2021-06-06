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В Польше лифт с двумя украинцами сорвался с 40-метровой высоты

Воскресенье, 6 июня 2021, 07:27

В польском городе Лодзь в результате обрыва лифта двое украинцев упали с 15 этажа.

Источник: TVN24

Детали: Работники из Украины красили шахту лифта, находясь на его крыше.

Лифт оборвался, и мужчины упали с высоты 40 метров, их обоих госпитализировали. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии.

Пострадавших спасло то, что сработал тормозной механизм.

Украинцам – 41 и 42 года.

Полиция и прокуратура проверяют обстоятельства аварии.

Темы: Польшаукраинцы


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