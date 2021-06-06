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В НАТО предупредили Путина и Лукашенко

Воскресенье, 6 июня 2021, 08:57
Фото: gazeta.ru

НАТО предостерегает президента России Владимира Путина и белорусского правителя Александра Лукашенко от дестабилизации на восточном фланге альянса.

Источник: генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag

Детали: По словам Столтенберга, страны-члены НАТО серьезно обеспокоены тесным взаимодействием между Путиным и Лукашенко, которое наблюдается в последние месяцы.

Он отметил, что НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси, и Альянс в чрезвычайной ситуации готов встать на защиту союзников при любом виде угроз, если такие будут исходить из Минска и Москвы. Речь о странах НАТО Литве, Латвии и Польше, которые граничат с Беларусью.

Столтенберг также сказал, что Беларусь становится "все более и более зависимой" от России, в связи с чем действующее соглашение о партнерстве с Минском недавно было значительно сокращено и будет и дальше пересматриваться.

Прямая речь: "Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы. Ранее Россия массово нарушила территориальную целостность таких государств как Украина, Грузия и Молдова".

Дополнительно: Отдельно Столтенберг упомянул углубляющееся политическое и военное сотрудничество России и Китая, назвав это "серьезным вызовом".

Напомним: Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу в тайном режиме рассматривал вопрос углубления интеграции Украины в НАТО и принял ряд соответствующих решений.

Знать больше: План совместимости с НАТО. Что должен сделать Альянс для реальных изменений в Украине.

Темы: НАТОБеларусьРосcия


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