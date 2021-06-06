Молодчики с нацистской символикой устроили стрельбу и массовую драку в Москве

Одна из акций скинхедов в Москве

В столице России силовики задержали 19 человек после массовой уличной драки со стрельбой, которая произошла вечером 5 июня.

Источник: Медуза, Телеграм-канал Baza, РИА Новости

Детали: Московская полиция задержанных людей доставила в отделение для разбирательства, но в чем их подозревают, российские СМИ не уточняют.

По информации Baza, массовую драку прямо на улице устроили "две большие группы мужчин, вооруженные огнестрельным оружием" и с флагами "с нацисткой символикой".

Также сообщается, что потасовка с перестрелкой произошла "между скинхедами и антифашистами, которые пытались сорвать закрытый концерт".

Всего в драке участвовали несколько десятков человек. В полиции Москвы сообщили, что информации о пострадавших не поступало.