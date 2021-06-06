Молодчики с нацистской символикой устроили стрельбу и массовую драку в Москве
Воскресенье, 6 июня 2021, 13:17
В столице России силовики задержали 19 человек после массовой уличной драки со стрельбой, которая произошла вечером 5 июня.
Источник: Медуза, Телеграм-канал Baza, РИА Новости
Детали: Московская полиция задержанных людей доставила в отделение для разбирательства, но в чем их подозревают, российские СМИ не уточняют.
По информации Baza, массовую драку прямо на улице устроили "две большие группы мужчин, вооруженные огнестрельным оружием" и с флагами "с нацисткой символикой".
Также сообщается, что потасовка с перестрелкой произошла "между скинхедами и антифашистами, которые пытались сорвать закрытый концерт".
Всего в драке участвовали несколько десятков человек. В полиции Москвы сообщили, что информации о пострадавших не поступало.