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Футбол: сборная Украины на Евро-2020 выступит в особой патриотической форме

Воскресенье, 6 июня 2021, 15:18
Футбол: сборная Украины на Евро-2020 выступит в особой патриотической форме

Украинская национальная сборная будет выступать на Евро-2020 в новой форме с надписью "Слава Украине!" и очертанием карты нашего государства.

Источник: президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в Facebook

Детали: По словам Павелко, лозунг "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" отныне будут размещены на форме футболистов.

Прямая речь: "Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать их в каждом матче.

Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная – объединяют Украину! Слава Украине!".

 
 
 
 
 

Напомним: В 2018 году Верховная Рада утвердила приветствие "Слава Украине!" в армии и в полиции.

Украинская правда

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Темы: футболспорт
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