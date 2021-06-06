Футбол: сборная Украины на Евро-2020 выступит в особой патриотической форме

Украинская национальная сборная будет выступать на Евро-2020 в новой форме с надписью "Слава Украине!" и очертанием карты нашего государства.

Источник: президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в Facebook

Детали: По словам Павелко, лозунг "Слава Украине!" и ответ на него "Героям слава!" отныне будут размещены на форме футболистов.

Прямая речь: "Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать их в каждом матче.

Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная – объединяют Украину! Слава Украине!".

Напомним: В 2018 году Верховная Рада утвердила приветствие "Слава Украине!" в армии и в полиции.