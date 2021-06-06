НАТО готово защитить союзников от угроз со стороны РФ и Беларуси – генсек

НАТО готово защитить союзников от любых угроз, исходящих из России или Беларуси.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии немецкому изданию Welt Am Sonntag

Прямая речь: "НАТО – это оборонительный союз. Я не хочу слишком много рассуждать. Но мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси. В чрезвычайной ситуации мы, конечно, готовы защитить любого союзника от любого вида угроз, исходящих из Минска и Москвы".

Детали: Столтенберг также сообщил, что ситуация в Беларуси будет предметом обсуждения на саммите НАТО в Брюсселе через неделю, в котором примут участие канцлер Ангела Меркель и президент США Джо Байден.

Столтенберг сказал, что Беларусь становится "все более и более зависимой" от России.

"Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы", - сказал он.

Генсек НАТО также отметил, что в прошлом Россия нарушила территориальную целостность Украины, Грузии и Молдовы.