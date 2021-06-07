Впервые за год суточное количество больных COVID упало до 535 в Украине

В воскресенье 6 июня в Украине зафиксировали 535 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 601 человека, умерли 33 больных, выздоровели 1 743 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Меньше суточный "прирост" больных был почти год назад: за сутки 9 июня 2020 года обнаружили 525 случаев инфицирования коронавируса.

Среди тех, у кого коронавирусную болезнь зафиксировали в воскресенье 6 июня 2021 года, 30 детей и 61 медработник.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки подтвердили в г. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 10 723 человек, методом ИФА – 1 356 человек, экспресс-тестами – 5 512 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 215 052 человек, оправилась от коронавирусной болезни 2 094 971 человек, умерли 51 215 больных с коронавирусом.

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