Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Впервые за год суточное количество больных COVID упало до 535 в Украине

Понедельник, 7 июня 2021, 08:25
Впервые за год суточное количество больных COVID упало до 535 в Украине

В воскресенье 6 июня в Украине зафиксировали 535 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 601 человека, умерли 33 больных, выздоровели 1 743 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Меньше суточный "прирост" больных был почти год назад: за сутки 9 июня 2020 года обнаружили 525 случаев инфицирования коронавируса.

Среди тех, у кого коронавирусную болезнь зафиксировали в воскресенье 6 июня 2021 года, 30 детей и 61 медработник.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки подтвердили в г. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 10 723 человек, методом ИФА – 1 356 человек, экспресс-тестами – 5 512 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 215 052 человек, оправилась от коронавирусной болезни 2 094 971 человек, умерли 51 215 больных с коронавирусом.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: