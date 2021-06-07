Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Впервые за год суточное количество больных COVID упало до 535 в Украине

Понедельник, 7 июня 2021, 08:25

В воскресенье 6 июня в Украине зафиксировали 535 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 601 человека, умерли 33 больных, выздоровели 1 743 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Меньше суточный "прирост" больных был почти год назад: за сутки 9 июня 2020 года обнаружили 525 случаев инфицирования коронавируса.

Среди тех, у кого коронавирусную болезнь зафиксировали в воскресенье 6 июня 2021 года, 30 детей и 61 медработник.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки подтвердили в г. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 10 723 человек, методом ИФА – 1 356 человек, экспресс-тестами – 5 512 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 215 052 человек, оправилась от коронавирусной болезни 2 094 971 человек, умерли 51 215 больных с коронавирусом.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020

Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"

В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID

видео"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Все новости...
коронавирус
В Украине только за неделю стало на треть меньше больных с COVID-19 - ОП
В Украине сделали рекордное количество Covid-прививок в течение недели
COVID в Киеве: за сутки 87 больных, за выходные – более 8 тысяч прививок
Последние новости
03:40
На химическом заводе в Китае взорвался реактор
02:59
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина
02:15
Боррель назвал Лукашенко диктатором
01:37
Байден продлил действие санкций против Беларуси
00:59
В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника
00:15
На Херсонщине начали вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Крыма
23:34
ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие
23:04
Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020
22:33
Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию
22:08
Новости экономики: газовый бартер с Египтом, новый экономический прогноз
Все новости...