РФ скрыла от мира свои военные маневры – вышла из международного договора
Россия вышла из международного Договора по открытому небу, президент РФ Владимир Путин 7 июня подписал соответствующий документ.
Источник: Федеральный закон
Детали: Путин подписал закон "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу". Документ в понедельник утром был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Договор об открытом небе был подписан в марте 1992 года. Он позволял 34 государствам-членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (в том числе Украине, России и США) осуществлять полеты разведывательных самолетов над территориями стран-участниц по специальным протоколам и заранее согласованным маршрутам.
Денонсировав указанный договор, Москва закрыла свое небо для наблюдательных полетов над своей территорией.
Напомним:
В ноябре 2020 года Совет национальной безопасности Соединенных Штатов подтвердил выход страны из Договора по открытому небу так как Россия не придерживалась договора.