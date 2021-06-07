РФ скрыла от мира свои военные маневры – вышла из международного договора

Россия вышла из международного Договора по открытому небу, президент РФ Владимир Путин 7 июня подписал соответствующий документ.

Источник: Федеральный закон

Детали: Путин подписал закон "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу". Документ в понедельник утром был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Договор об открытом небе был подписан в марте 1992 года. Он позволял 34 государствам-членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (в том числе Украине, России и США) осуществлять полеты разведывательных самолетов над территориями стран-участниц по специальным протоколам и заранее согласованным маршрутам.

Денонсировав указанный договор, Москва закрыла свое небо для наблюдательных полетов над своей территорией.

Напомним:

В ноябре 2020 года Совет национальной безопасности Соединенных Штатов подтвердил выход страны из Договора по открытому небу так как Россия не придерживалась договора.