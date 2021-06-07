Ткаченко "вставил шпильку" Кличко относительно хаотичной застройки

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко жалеет, что мэр Киева Виталий Кличко не поддерживает два законопроекта, направленных на противодействие хаотичной застройке городов, в том числе и разрушению исторических зданий.

Источник: Telegram канал Ткаченко

Прямая речь Ткаченко: "Среди подписантов, поддерживающих соответствующие законопроекты (относительно противодействия хаотичной застройке - ред.), к сожалению, отсутствует фамилия председателя исторического города, который больше всего в этом нуждается. Речь идет о Киеве.

Возникает диссонанс, ведь именно Киевский городской председатель Виталий Кличко в интервью Украинской Правде жалуется, что в столице находится более 3,5 тысячи объектов культурного наследия, около 10% из которых находятся в критическом состоянии и требуют мер по сохранению".

Детали: По словам Ткаченко в ближайшее время в Верховной Раде будут зарегистрированы законопроекты о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения разрушения и уничтожения недвижимого культурного наследия (№ 4561) и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за разрушение и уничтожение недвижимого культурного наследия и нарушение традиционного характера среды (№ 4562).

Он утверждает, что предложенные изменения в законодательство сделают невозможным хаотичную застройку и коррупцию. Против этих изменений могут выступать застройщики, которые "считаются только на собственную выгоду, пренебрегая статусом здания и места его размещения".

Предыстория:

В мае Министерство культуры и информационной политики вместе с рядом ОГА, представителями местной власти попросила народных депутатов безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке.

Члены правления Ассоциации городов Украины, которую возглавляет Виталий Кличко, категорически не поддерживают законопроекты №4561 и №4562 как таких, которые вредят местному самоуправлению и не обеспечивают достижения поставленной цели.