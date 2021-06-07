КНУ лишил звания почетного доктора Лукашенко

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора.

Источник: комментарий ректора Владимира Бугрова для УП

Прямая речь Бугрова: "Да, лишили. (голосовали - УП) в тайном режиме - такое предложение внесли, чтобы был автоматический подсчет голосов".

Детали: Без Лукашенко в списке почетных докторов КНУ будет 98 человек. Среди которых Леонид Кучма, Михеил Саакашвили, Реджеп Эрдоган, Билл Клинтон.

Предыстория: Как рассказывал Бугров в интервью УП, Лукашенко получил звание почетного доктора КНУ в 2009 году по просьбе администрации тогдашнего президента Виктора Ющенко. КНУ прибег к такому "символическому жесту" в знак дружбы между украинским и белорусским народами.

Вместе с тем КНУ открыл специальность по изучению белорусского языка в Институте филологии.

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